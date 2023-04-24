Умер Владимир Кривушкин - бывший глава Дзержинского района Новосибирска

В Новосибирске скончался экс-глава Дзержинского района Владимир Кривушкин. Фото: https://perv-adm.ru/

В Новосибирске скончался экс-глава Дзержинского района Владимир Кривушкин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города в понедельник, 24 апреля.

Чиновника не стало 20 апреля. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования в связи с кончиной Владимира Алексеевича.

− Дзержинцы и первомайцы с благодарностью вспоминают период работы Владимира Алексеевича — за это время в районах была проделана большая работа по благоустройству территорий, решены многие вопросы социально-экономического развития, − подчеркнул градоначальник.

Глава Новосибирска напомнил, что Кривушкин дважды занимал пост главы администрации Дзержинского района − с 1992 года по 2000 год и с 2005 года по 2012 год. Также он работал в должности замначальника департамента транспорта и дорожно-благоустрительного комплекса мэрии.

С 2013 по 2022 год Владимир Алексеевич был первым замглавы администрации Первомайского района Новосибирска.

В мэрии сообщили, что проводить Кривушкина в последний путь можно будет 25 апреля. Траурная церемония продлится с 12:00 до 13:30 в ДК имени Чкалова.

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