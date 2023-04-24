В Новосибирском музыкальном театре заменят кресла почти за 25 миллионов рублей

В Музкомедии закупят новые кресла.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новосибирский музыкальный театр закупит 704 кресла для зрителей. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.
В лот стоимостью 24 миллиона 867 тысяч рублей включена также поставка 14 банкеток для установки в помещениях театра.
Победитель аукциона, который предложит меньшую цену, должен будет доставить кресла, демонтировать старую театральную мебель и смонтировать новую.
В документах закупки отмечается, что в театре примут кресла с улучшенными характеристиками комфортности, они не должны иметь сдвоенных подлокотников.
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