В Новосибирском музыкальном театре заменят кресла почти за 25 миллионов рублей

В Музкомедии закупят новые кресла. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирский музыкальный театр закупит 704 кресла для зрителей. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

В лот стоимостью 24 миллиона 867 тысяч рублей включена также поставка 14 банкеток для установки в помещениях театра.

Победитель аукциона, который предложит меньшую цену, должен будет доставить кресла, демонтировать старую театральную мебель и смонтировать новую.

В документах закупки отмечается, что в театре примут кресла с улучшенными характеристиками комфортности, они не должны иметь сдвоенных подлокотников.

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