В Новосибирске 50-летний рецидивист попался на хранении оружия и боеприпасов. Фото: ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске 50-летний мужчина попался на незаконном изготовлении и хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает ГУ МВД по НСО.

– В конце марта 2023 сотрудники МВД и УФСБ по региону установили, что с 2020 года злоумышленник купил, хранил и изготавливал у себя дома оружие и боеприпасы. Кроме того, он вносил изменения в приобретенное оружие, – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Дома у подозреваемого прошли обыски. В ходе которых в подсобном помещении оперативники нашли схрон с двойной стенкой. В нем обнаружили пистолет, который мужчина переделал под боевой. А также у злоумышленника нашли и изъяли приспособления для изготовления оружия, боеприпасы и 100 патронов. Все найденное направили в Экспертно-криминалистический центр.

Экспертиза установила, что найденный пистолет пригоден для стрельбы.

На новосибирца возбудили 2 уголовных дела. Первое по части 1 статьи 223 УК РФ за незаконное изготовление оружия. А также по части 1 статьи 222 УК РФ за незаконное приобретение и хранение оружия.

Новосибирцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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