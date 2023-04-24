Новосибирские ученые производят новые препараты, чтобы избежать дефицита лекарств из-за санкций

Новосибирские ученые разрабатывают импортозамещающие лекарства. Фото: Даниил ОПАРИН

Специалисты из Новосибирска создают новые лекарства от гриппа и болезни Паркинсона в условиях санкций. Этот вопрос ученые обсудили на заседании Клуба межнаучных контактов в Доме учёных, сообщает «Навигатор».

Председатель СО РАН академик Валентин Пармон заявил, что в стране начинается дефицит лекарств из-за санкций. Председатель Клуба межнаучных контактов, член-корреспондент РАН Сергей Кабанихин уверен, что Россия в сотрудничестве с дружескими государствами сможет решить эту глобальную проблему.

Специалисты Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН создают новые лекарства на основе растительного сырья.

Заведующий отделом медицинской химии НИОХ, профессор, член-корреспондент РАН Нариман Салахутдинов рассказал, как в лабораториях создают новые молекулы для того, чтобы на их основе производить лекарства.

К примеру, в институте создают новейший противовирусный препарат для лечения гриппа – камфецин. Он безопасен для пациента в рекомендуемых терапевтом дозах, а также сделан из доступного сырья. Также ученые разрабатывают обезболивающее центрального действия – метоменол.

Кроме того, специалисты создают уникальное лекарство для лечения болезни Паркинсона – проттремин. Ученые отмечают, что у животных применение этого препарата приводит к восстановлению двигательной активности.

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