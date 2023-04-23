Такую красоту и есть жалко: новосибирцы подарили зоопарку торт в форме манула

23 апреля - международный день манулов. Фото: Новосибирский зоопарк.

23 апреля отмечается международный день манула. В Новосибирске их особенно любят, поэтому отметили его с торжеством.

Авторы Youtube-канала «Манулизация» Роман Паулов и Виктория подарили новосибирскому зоопарку большой торт с мордочкой манула.

Подписчики восхитились тортом и посетовали: жалко есть такую красоту!

— И у кого ж из команды нож на этот торт поднимется?! Обречена вкусняшка на засыхание, — написали они в комментариях.

Манул — не только герой интернета, но и очень загадочная и уязвимая кошка планеты. Биологи стараются сохранить этот вид.

— Каждый маленький манул, рожденный в нашем зоопарке, дает нам надежду, что уникальные кошки не исчезнут, и популяция будет восстанавливаться, — сообщает Новосибирский зоопарк.

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