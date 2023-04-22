«Щупает и предлагает непристойности»: жители поселка под Новосибирском обвинили пенсионера в домогательствах

Жители поселка под Новосибирском обвинили пенсионера в домогательствах к женщинам и детям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители наукограда Кольцово бьют тревогу. По их словам, их терроризирует странный пенсионер. Сибиряки уверяют, он ведет себя неподобающе: на улице пристает к девочкам и женщинам.

– Он подходит в основном к девочкам, лет 13-ти. К нам подсаживался еще летом. Спрашивал, сколько нам лет, есть ли у нас парни, где мы живем. А потом пытался узнать про интимные вещи. Моей подруге даже делал непристойное предложение за деньги. 19 апреля он снова к нам с подругами подошел с неприличными разговорами, мы не стали с ним вступать в диалог. Летом, когда он приставал к нам, он щупал мою подругу, – рассказала КП-Новосибирск жительница Кольцово.

Известно, что дети жаловались на странного пенсионера родителям. Те посоветовали им обходить озабоченного дедушку стороной.

Как оказалось, пристает пенсионер не только к девочкам. Назойливое внимание он оказывает и женщинам.

– Лично я на него наткнулась возле Никольский проспект, 2. К себе звал, спрашивал про мужа… Есть ли... Меня пытался за грудь потрогать… Говорил, что женщину бы ему... Понюхать и потрогать. Ладно я, взрослая. А девочкам каково такое выслушивать? – рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

Ситуацию с пенсионером обсудили и в соцсетях. О нем неоднократно появлялись посты с предупреждениями. Многие утверждают, что дедушка не опасен. Мол, у него деменция и дальше похабных разговоров он никогда не зайдет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber