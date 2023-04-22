В Новосибирске пенсионерка помогла скрутить полуголого дебошира в подъезде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске пенсионерка помогла задержать неадекватного мужчину. Он полуголым расхаживал по подъезду высотки на Выборной. При этом вел себя агрессивно. Пенсионерка, ставшая очевидцем, помогла охраннику и молодому соседу скрутить дебошира. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.

– 20 апреля в полицию поступило сообщение о неадекватном поведении гражданина в подъезде дома на улице Выборной. Прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции мужчина был опрошен и после того, как он успокоился, был в сопровожден в свою квартиру, – уточнили в пресс-службе полиции корреспондентам КП-Новосибирск.

Известно, что буйный мужчина укусил соседа и оборвал в подъезде кабель.

– В настоящее время по факту нанесения телесных повреждений и порчи имущества проводится проверка, – добавили в ГУ МВД по НСО.

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