«Выросли за ночь»: жительница Новосибирска обнаружила в горшке с цветком ярко-желтые грибы

Жительница Новосибирска обнаружила в горшке с цветком ярко-желтые грибы. Фото: Виктория МИНАЕВА

Удивительный сюрприз обнаружила жительница Новосибирска утром 22 апреля. В цветочном горшке она заметила два ярко-желтых гриба. Еще накануне вечером их не было.

Это Белонавозник Бирнбаума – ярко-желтый гриб высотой до 10 см с колокольчато-распростертой шляпкой.. Фото: Виктория МИНАЕВА

– Откуда их надуло, не понимаю? Вчера их точно не было. А тут, вдруг, возле антуриума выросли два ярко-желтых гриба. И нет, я их туда не садила, землю цветку года два не меняла, – поделилась с КП-Новосибирск сибирячка.

КП-Новосибирск связалась с агрономом Людмилой Шубиной. Эксперт объяснила, что за чудо-грибы выросли за ночь в цветочном горшке.

– Это Белонавозник Бирнбаума – ярко-желтый гриб высотой до 10 см с колокольчато-распростертой шляпкой. Их нужно вырвать и забыть о них. Просто в горшке появилась спора. Одна спора попала с почвой. Смеси для цветов всегда кишат спорами всевозможных грибов, в том числе и такими. Грибы растут очень быстро, в течение суток. За 24 часа образуется плодовое тело. После того, как гриб сорвут, цветок нужно меньше поливать, а лучше выставить горшок на солнце. Если гриб оставить в горшке, он образует споры, они разлетятся и смогут вызвать у окружающих сильную аллергию. При этом гриб такой нельзя употреблять в пищу. Он токсичный, – рассказала КП-Новосибирск эксперт.

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