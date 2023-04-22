В Новосибирске хулиганы сбросили пакет с водой с 7-го этажа: он упал на девочек

В Новосибирске подростки сбросили на девочек с балкона 7-го этажа пакет с водой. Фото: предоставлено очевидцами.

Новосибирцы сняли на видео подростков-хулиганов, бросающих с балкона водяные бомбочки. Один из пакетов они скинули на девочек-прохожих. Тот чудом не попал им на головы. Разбился у ног и окатил девочек водой. Произошло все у дома на улице Шевелева.

– Мы надеемся, что это видео увидят родители этих хулиганов и накажут их! Пусть посмотрят, чем занимаются их дети! Если такой пакет упадет на голову, может убить, или от страха может что с человеком случиться, – рассказала КП-Новосибирск женщина, поделившаяся видео.

На кадрах видно, когда пакет упал, хулиганы спрятались в квартиру.

Горожане уверены, мальчиков и их родителей нужно привлечь к ответственности, пока не произошла беды.

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