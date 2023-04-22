Под Новосибирском легковушка, пытавшаяся уйти от погони ГИБДД, перевернулась посреди дороги.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В ночь на субботу, 22 апреля, в Бердске под Новосибирском нарушитель на легковушке пытался уйти от гаишников. Его преследовали несколько экипажей. Попытка побега закончилась провалом.
– Очевидцы заметили на месте погони минимум 5 экипажей. Произошло все на улице Комсомольской, – рассказали в группе «АСТ-54».
В итоге, легковушка, пытавшаяся уйти от преследования, перевернулась перед перекрестком с Первомайской улицей.
В ГИБДД по НСО происшествие еще не прокомментировали.
Комментаторы предположили, что ночной гонщик сел за руль пьяным. Фото: "АСТ-54".
Комментаторы предположили, что ночной гонщик сел за руль пьяным.
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