Под Новосибирском легковушка, пытавшаяся уйти от погони ГИБДД, перевернулась посреди дороги. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ночь на субботу, 22 апреля, в Бердске под Новосибирском нарушитель на легковушке пытался уйти от гаишников. Его преследовали несколько экипажей. Попытка побега закончилась провалом.

– Очевидцы заметили на месте погони минимум 5 экипажей. Произошло все на улице Комсомольской, – рассказали в группе «АСТ-54».

В итоге, легковушка, пытавшаяся уйти от преследования, перевернулась перед перекрестком с Первомайской улицей.

В ГИБДД по НСО происшествие еще не прокомментировали.

Комментаторы предположили, что ночной гонщик сел за руль пьяным. Фото: "АСТ-54".

Комментаторы предположили, что ночной гонщик сел за руль пьяным.

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