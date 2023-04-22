В Алтайском крае грузовой поезд сбил 87-летнюю пенсионерку в Локтевском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алтайском крае грузовой поезд сбил 87-летнюю пенсионерку в Локтевском районе. ЧП случилось вечером в среду, 19 апреля на перегоне станций Невероская-Успенка.

Как сообщает издание «Толк» женщина переходила пути по железнодорожному мосту в непредназначенном для этого месте перед приближающимся грузовым поездом. Машинист сигналил ей и пытался затормозить, но, к сожалению, остановить состав не удалось.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Транспортные полицейские направили все материалы в Следственное управление на транспорте, чтобы провести проверку.

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