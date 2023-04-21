«Бегали тараканы, летали мухи»: КАМАЗ мусора из квартиры новосибирской пенсионерки-«Плюшкина» вынесли судебные приставы

Волонтеры и приставы вывезли из квартиры пенсионерки КАМАЗ мусора. Фото: УФССП по НСО

В Новосибирске пенсионерка, живущая в доме на улице Бориса Богаткова, превратила свою квартиру в настоящую помойку. На женщину много раз жаловались соседи, суд обязал ее убрать квартиру из соображений пожарной безопасности, но делать она это не собиралась. Не подействовали на сибирячку с синдромом «Плюшкина» и штрафы от судебных приставов.

Пока волонтеры собирали мусор, женщину отвлекали соседи. Фото: УФССП по НСО

Тогда вместе с волонтерами они решили прийти прямо в квартиру к пенсионерке, чтобы самостоятельно вынести весь хлам.

Мусор женщина несла домой со всего района. Фото: УФССП по НСО

— Женщина открыла дверь, впустив приставов и волонтеров в квартиру. Там стоял жуткий запах, повсюду бегали тараканы и летали мухи. За полчаса работы ребята заполнили мусорный бак, — рассказали в УФССП по Новосибирской области. — Во время уборки подключились соседи: отвлекали свою соседку, которая периодически препятствовала работе.

По квартире бегали тараканы и летали мухи. Фото: УФССП по НСО

За пять часов волонтеры до отказа наполнили целый КАМАЗ мусором, который пенсионерка собирала по всему району. Но и на этом уборка не закончена: чтобы полностью очистить квартиру, волонтерам придется приехать туда еще раз.

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