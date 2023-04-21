«Вместо 2 рублей»: в Новосибирске школьнице дали сдачу странной монетой

Девочке сдали 2 чешских крона вместо 2 рублей. Фото: предоставлено автором публикации.

В Новосибирском ларьке 11-летней девочке дали сдачу чешскими кронами. Кроме жвачки, она обзавелась еще и иностранной монетой.

— Дочка пошла в киоск у Димитровского моста за жвачкой. Спустя какое-то время подошла и показала монету — два чешских крона. Сказала, в магазине выдали вместо двух рублей, — рассказала КП-Новосибирск мама девочки.

По мнению сибирячки, продавец просто решила «надуть» ребенка, дав сдачу неходовыми деньгами. Но семьянины обиды не держат и претензий не имеют — только рады даровому сувениру.

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