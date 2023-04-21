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НовостиОбщество21 апреля 2023 13:16

Проснулся инстинкт хищника: в Новосибирском зоопарке манул напал на посетителя с камерой

В Новосибирском зоопарке манул напал на посетителя с камерой
Данила ШУЛЯК
Отнять камеру хвостатый не смог — у него лапки. Фото: скриншот из видео автора публикации.

Отнять камеру хвостатый не смог — у него лапки. Фото: скриншот из видео автора публикации.

В пушистом обитателе новосибирского зоопарка проснулся инстинкт хищника — манул решил напасть на гостя, который снимал его на видео. Кадрами с КП-Новосибирск поделился постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков.

Сначала дикий кот спокойно зевал, отдыхая на своем домике. Но в какой-то момент манул вспомнил, что он — хищник, и медленной поступью побрел к стенке вольера.

Но отнять камеру не вышло — ведь у него лапки. Он высунул мохнатую пятерню из клетки, грозно взглянул на оператора и отправился назад.