Глава управления спорта мэрии Новосибирска Алексей Толоконский отправлен в отставку

Глава управления спорта Новосибирска Алексей Толоконский отправлен в отставку. Фото: www.pmfk-sibiryak.ru

Глава управления физкультуры и спорта мэрии Новосибирска Алексей Толоконский отправлен в отставку. Об этом стало известно в пятницу, 21 апреля. С поста уходит также директор школы бокса олимпийского резерва Сергей Тетевосян. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердила вице-мэр города Анна Терешкова.

— После проведенных работы, проверки в различных спортивных учреждениях, стало понятно, что в некоторых местах требуется смена руководства. Это коснется и других учреждений, — отметила Анна Терешкова.

Кто займет освободившиеся посты в настоящее время пока не известно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер