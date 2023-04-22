«Могли утонуть в грязи»: новосибирская пенсионерка спасла трех щенков из туалета на кладбище

Щенки не могли выбраться из выгребной ямы. Фото: Предоставлено пенсионеркой

В Новосибирске волонтеры достали трех щенков из замерзшего туалета на Заельцовском кладбище. Собак услышала пенсионерка во время визита на могилы родственников:

- Я и сноха пошли навестить могилы своих родных на окраине кладбища. Уже собрались уходить и услышали плач щенков. Звуки доносились из туалета. Когда посветили – увидели трех собачек в выгребной яме. Стали искать палки, ветки, но сами достать не смогли. Тогда позвонили волонтеру Стасе из Animal_Nsk, – рассказала КП- Новосибирск пенсионерка Ирина.

Щенков отмывали несколько часов. Фото: Предоставлено пенсионеркой

Волонтеры достали собак с помощью специальной уздечки. Женщины забрали их к себе домой. Там отмывали несколько часов. Ирина уверена, что щенков кто-то специально скинул в яму, но им повезло – содержимое туалета замерзло и образовало корку. Теперь щенкам ищут новых хозяев:

- Зимой мы видели маму щенков – очень похожую на них собаку, возможно, это ее дети. На окраине кладбища немало бездомных собак, кто бы их спас. Они же все чувствуют, когда мы стояли у могил – они плакали, подвывали, – рассказала пенсионерка Ирина.

На кладбище живут бездомные собаки. Фото: Предоставлено пенсионеркой

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