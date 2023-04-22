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НовостиОбщество22 апреля 2023 2:03

«Могли утонуть в грязи»: новосибирская пенсионерка спасла трех щенков из туалета на кладбище

Новосибирская пенсионерка спасла трех щенков из выгребной ямы на кладбище
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Щенки не могли выбраться из выгребной ямы. Фото: Предоставлено пенсионеркой

Щенки не могли выбраться из выгребной ямы. Фото: Предоставлено пенсионеркой

В Новосибирске волонтеры достали трех щенков из замерзшего туалета на Заельцовском кладбище. Собак услышала пенсионерка во время визита на могилы родственников:

- Я и сноха пошли навестить могилы своих родных на окраине кладбища. Уже собрались уходить и услышали плач щенков. Звуки доносились из туалета. Когда посветили – увидели трех собачек в выгребной яме. Стали искать палки, ветки, но сами достать не смогли. Тогда позвонили волонтеру Стасе из Animal_Nsk, – рассказала КП- Новосибирск пенсионерка Ирина.

Щенков отмывали несколько часов. Фото: Предоставлено пенсионеркой

Щенков отмывали несколько часов. Фото: Предоставлено пенсионеркой

Волонтеры достали собак с помощью специальной уздечки. Женщины забрали их к себе домой. Там отмывали несколько часов. Ирина уверена, что щенков кто-то специально скинул в яму, но им повезло – содержимое туалета замерзло и образовало корку. Теперь щенкам ищут новых хозяев:

- Зимой мы видели маму щенков – очень похожую на них собаку, возможно, это ее дети. На окраине кладбища немало бездомных собак, кто бы их спас. Они же все чувствуют, когда мы стояли у могил – они плакали, подвывали, – рассказала пенсионерка Ирина.

На кладбище живут бездомные собаки. Фото: Предоставлено пенсионеркой

На кладбище живут бездомные собаки. Фото: Предоставлено пенсионеркой

Уважаемые читатели! Если вы готовы взять щенка – обратитесь в редакцию по номеру: 8-923-145-11-03. Мы передадим ваши контакты волонтерам.

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