«Наводил прически ассистентам»: Новосибирские ветеринары спасли озорного суриката с болезнью почек

Ветеринары вылечили экзотического зверька. Фото: Предоставлено ветцентром «Ноев Ковчег»

Новосибирские ветеринары спасли домашнего суриката с тяжелой болезнью почек. Активный зверек стал вялым, потерял аппетит и начал худеть, его владелец обратился в ветцентр «Ноев Ковчег»:

- Мы провели ему УЗИ брюшной полости, сдали анализы крови и назначили лечение. Цицерон хорошо вёл себя на капельницах, выпрашивал внимание у ассистентов и врачей, и лопал с удовольствием предложенных насекомых и паштеты. Наводил прически зазевавшимся ассистентам и выпрашивал еду, которой угощали других пациентов на стационаре. Нас он покорил всех, – сообщила КП-Новосибирск специалист по экзотическим животным клиники «Ноев Ковчег» Александра Морозова.

Сурикат вытерпел все ради вкусняшек из насекомых. Фото: Предоставлено ветцентром «Ноев Ковчег»

Сурикат лечился от хронической болезни почек больше месяца. Зверек пять дней провел под капельницами, затем получал уколы два раза в день. Успокоить неугомонного зверька удавалось с помощью вкусняшек в конце процедуры.

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