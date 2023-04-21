В обновленной школе № 61 в Советском районе Новосибирска ребята смогут заниматься робототехникой и программированием

В Новосибирске отремонтируют школу в Советском районе до 1 сентября. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.

В Советском районе Новосибирска подходит к концу ремонт школы № 61 на улице Иванова, 9. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что с 1 сентября 2023 года дети будут учиться в уже обновленном здании и классах.

После реконструкции в школе появилась новая спортплощадка, планируется увеличить число спортивных секций, а также создать собственный IT-куб. Директор школы Артем Алейников объяснил, что в этом центре цифрового образования с детьми будут заниматься робототехникой и программированием.

– Школа № 61 в Советском районе – это одна из трех школ, капитальный ремонт которой выполняется в рамках федеральной программы. На этот год у нас поданы заявки на выполнение капремонта 21 школы, и предстоит большой объем работы, – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, уточнив, что специалисты работают на объекте в две смены, чтобы успеть в срок.

Глава города добавил, что у здания школы 1966 года постройки высокая степень износа, этим была обусловлена необходимость ремонта. Реконструкцию школы начали в 2022 году, закончить планируют в июне 2023 года.

На данный момент проведен капитальный ремонт помещений школы, выполнена частичная перепланировка для маломобильных групп. Специалисты заменили системы ресурсоснабжения и окна, обустроили отмостку, выполнили отделку цоколя.

На проведение ремонта выделено 53 миллиона рублей из средств федерального бюджета, 21 миллиона рублей – из бюджета города. В школе полностью обновили материально-техническую базу, на оборудование потратили 7 миллионов рублей.