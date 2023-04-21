Умер Ярослав Чапкайло – основатель новосибирской школы-студии «Журавушка»

В Новосибирске умер руководитель школы-студии «Журавушка» Ярослав Чапкайло. Фото: ВК / Школа № 85 "Журавушка", г. Новосибирск.

В Новосибирске простятся с основателем хора «Журавушка», первым директором одноименной школы-студии Ярославом Николаевичем Чапкайло. Школа № 85 «Журавушка» – для творческих детей, и благодаря Ярославу Чапкайло здесь каждый ученик и учитель умеет петь. На уроки ребят собирает музыкальный звонок.

– «Журавушка» всегда была особенной школой. А Ярослав Николаевич – особенным директором. Когда он проходил по коридору, девочки приседали в реверансе. На хоровых занятиях он учил нас не стесняться показывать свой талант. 1 сентября всегда пели традиционные школьные песни, а затем шли на капустник – концерт в ДК «Энергия», где для учеников выступали учителя, – рассказала КП-Новосибирск выпускница школы.

Ярослав Чапкайло – заслуженный работник культуры России и уникальный педагог. В августе 2013 года он покинул пост директора школы, чтобы полностью посвятить себя хоровой студии. Под его руководством Большой детский хор «Журавушка» занял призовые места в разных городах России и за рубежом, взял гран-при на международном конкурсе в Париже.

Ярослав Николаевич ушел из жизни 19 апреля. Ему было 72 года.

– Новосибирск потерял уникального человека, замечательного педагога, талантливого руководителя. Еще будучи студентом дирижерско-хорового отделения Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, Ярослав Николаевич организовал в Заельцовском районе детский хор. Небольшой хоровой коллектив при ДК имени Жданова, созданный в 1977 году, вырос в хоровую студию «Журавушка», бессменным руководителем которой Ярослав Николаевич был в течение почти 40 лет, – сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В памяти выпускников «Журавушки» навсегда останется Ярослав Николаевич Чапкайло – основатель школы, которая поёт.

Прощание состоится в воскресенье, 23 апреля с 11:00 до 13:00 в траурном зале похоронного дома ИМИ по адресу: улица Кропоткина, 112.

КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным, друзьям, коллегам и ученикам Ярослава Николаевича.