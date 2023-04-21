В Новосибирске автомобили перекрыли проезды во дворах возле мечети на Красина из-за праздника Ураза-байрам

В Новосибирске на Ураза-байрам произошел транспортный коллапс возле мечети. Фото: АСТ-54.

В пятницу, 21 апреля, в Новосибирске из-за мусульманского праздника Ураза-байрам произошел транспортный коллапс возле соборной мечети на улице Красина. Прихожане прибывают толпами, бросая автомобили прямо на газоне и во дворах.

Жители расположенных рядом домов пожаловались на перекрытый проезд в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

При этом администрация мечети заранее развесила по близлежащим домам объявления с предупреждением.

– 21 апреля 2023 года в мечети будет проходить праздник «Ураза-байрам». С 5:00 до 8:00 ожидается большой поток прихожан, в связи с чем просим Вас скорректировать свои планы, – указано в объявлениях.