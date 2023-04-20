В Новосибирск на выходных придет потепление до +15 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирск на выходных придет потепление до +15 градусов. По прогнозам синоптиков, хорошая погода придет в город в воскресенье, 23 апреля.

— В субботу, 22 апреля, в Новосибирске ожидается пасмурная погода, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до −2…-4 градусов, днем потеплеет до +8…+13 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — В воскресенье, 23 апреля, ожидаются небольшие дожди, ночью возможен мокрый снег. Ночью температура воздуха опустится до 0…+2, градусов, днем потеплеет до +10…+13 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

По данным синоптиков сервиса Яндекс. Погода, тепло задержится в Новосибирске и в понедельник, 24 апреля. Температура воздуха поднимется до +15 градусов.