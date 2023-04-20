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НовостиОбщество20 апреля 2023 15:03

Сенатор Карелин прокомментировал фильм «Вызов» на новосибирской премьере

Он ожидает, что этот фильм произведет педагогических эффект на молодых зрителей
Галина СИМОНОВА
Александр Карелин посетил новосибирскую премьеру фильма нашумевшего фильма «Вызов».

Александр Карелин посетил новосибирскую премьеру фильма нашумевшего фильма «Вызов».

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Сенатор от Новосибирской области Александр Карелин посетил новосибирскую премьеру фильма нашумевшего фильма «Вызов», который частично снимался прямо на МКС. Показ картины состоялся в четверг, 20 апреля, в кинотеатре «Победа».

— Уважаемый друзья, дорогие зрители. Мы сегодня наблюдаем в Новосибирске замечательную триаду из букв «К»: Кондратюк, Кикина, космос. И в этом всем — Победа. Победа над гравитацией и над сомнениями. Хочется поздравить всех с сопричастностью к этому знаменательному событию, к этим замечательным впечатлениям, — обратился к зрителям перед премьерой Александр Карелин. — Надеюсь, что и впечатления от фильма и педагогический эффект для ребят, которые уже успели его посмотреть или собираются посмотреть будет самых космических высот.

Сенатор обратился к зрителям перед показом.

Сенатор обратился к зрителям перед показом.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Напомним, по сюжету фильма торакальный хирург Женя за месяц готовится к космическому полету и отправляется на МКС, чтобы спасти жизнь травмированному космонавту. Доставить его на Землю без операции нельзя. Прошлой осенью после серьезной подготовки двух непрофессионалов (Юлии Пересильд и Клима Шипенко) космонавт Антон Шкаплеров на пилотируемом корабле «Союз МС-19» доставил актеров на международную космическую станцию. За 12 дней на орбите отсняли 40 минут фильма, остальную часть картины делали в привычных условиях. Настоящие космонавты также выступили в роли персонажей картины.