Сенатор Карелин прокомментировал фильм «Вызов» на новосибирской премьере

Александр Карелин посетил новосибирскую премьеру фильма нашумевшего фильма «Вызов». Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Сенатор от Новосибирской области Александр Карелин посетил новосибирскую премьеру фильма нашумевшего фильма «Вызов», который частично снимался прямо на МКС. Показ картины состоялся в четверг, 20 апреля, в кинотеатре «Победа».

— Уважаемый друзья, дорогие зрители. Мы сегодня наблюдаем в Новосибирске замечательную триаду из букв «К»: Кондратюк, Кикина, космос. И в этом всем — Победа. Победа над гравитацией и над сомнениями. Хочется поздравить всех с сопричастностью к этому знаменательному событию, к этим замечательным впечатлениям, — обратился к зрителям перед премьерой Александр Карелин. — Надеюсь, что и впечатления от фильма и педагогический эффект для ребят, которые уже успели его посмотреть или собираются посмотреть будет самых космических высот.

Сенатор обратился к зрителям перед показом. Фото: Виктория МИНАЕВА

Напомним, по сюжету фильма торакальный хирург Женя за месяц готовится к космическому полету и отправляется на МКС, чтобы спасти жизнь травмированному космонавту. Доставить его на Землю без операции нельзя. Прошлой осенью после серьезной подготовки двух непрофессионалов (Юлии Пересильд и Клима Шипенко) космонавт Антон Шкаплеров на пилотируемом корабле «Союз МС-19» доставил актеров на международную космическую станцию. За 12 дней на орбите отсняли 40 минут фильма, остальную часть картины делали в привычных условиях. Настоящие космонавты также выступили в роли персонажей картины.