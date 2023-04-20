Новосибирское предприятие загрязнило воздух в городе Искитиме

В городе Искитим зарегистрировали факт загрязнения воздуха. Фото: Данила ШУЛЯК

В городе Искитиме зарегистрировали факт загрязнения воздуха. Выбросы в атмосферу производило местное предприятие. Об этом КП-Новосибирск сообщил новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Цуканов.

− В этом году выявили одно преступление. Уголовное дело еще не возбуждено. Сфера новая для Новосибирской области – это загрязнение атмосферного воздуха. Установлено, что одно предприятие причинило вред окружающей среде своими выбросами в атмосферу, − рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Цуканов.

По словам природоохранного прокурора, ущерб окружающей среде составил около 180 тысяч рублей

− Будем пытаться привлечь виновных лиц к уголовной ответственности, − подчеркнул сотрудник ведомства.