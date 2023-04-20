Из-за налогов на 11 миллиардов рублей вырастут доходы в бюджет Новосибирской области

Доход в бюджет НСО увеличится за счет налогов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доходы в бюджет Новосибирской области увеличатся на 11 миллиардов в 2023 году. Это возможно благодаря измененной системе налогов.

— Доход от налогов на прибыль организаций увеличится на 5,6 миллиарда рублей, а на доходы физлиц — на 3,9 миллиарда. Кроме этого, на 200 миллионов больше удастся получить с налога на имущество организаций, — сообщил министр финансов и налоговой политики НСО Виталий Голубенко.

По словам чиновника, по плану бюджет региона пополнится на 271,4 миллиарда рублей за 2023 год. При этом расходы по-прежнему будут выше — 312,9 миллиарда.