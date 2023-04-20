В Новосибирской области сельчанин вырубил пихт на 1,1 миллион рублей

Вместе с товарищами сибиряк срубил 252 пихты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Горе-бизнесмен из Колыванского района Новосибирской области срубил 252 пихты с товарищами, чтобы заработать. Но вместо прибыльного бизнеса, ему теперь светит уголовное наказание.

— В период с 4 по 20 декабря 2022 года обвиняемый вместе со своими знакомыми незаконно спилил 252 пихты в целях обогащения. Этим он причинил ущерб лесному фонду России на 1,1 миллиона рублей, — сообщает Колыванский районный суд Новосибирской области.

На преступника завели уголовное дело по статье о незаконной рубке леса в особо крупном размере. Ему грозить большой штраф.