Новосибирцы встали в пробку на Димитровском мосту из-за тройного ДТП

Лобовое ДТП произошло на Димитровском мосту. Фото: Спасатели МАСС.

Утром в четверг, 20 апреля, в Новосибирске произошло тройное ДТП на Димитровском мосту. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

В трех автомобилях было четыре человека. Фото: Спасатели МАСС.

Около 9 часов утра водитель Nissan Cube ехал на левый берег, но внезапно повернул на другой ряд и столкнулся с автомобилем LADA Vesta. Также в аварии оказался задет кроссовер Acura MDX. Полиция, скорая помощь и спасатели выезжали на место аварии.

Всего в трёх автомобилях были обнаружены 4 человека, однако никого из них не зажало металлом.

Новосибирцы встали в огромную пробку из-за аварии. Фото: 2ГИС.

Из-за аварии на мосту, улицах Большой и Станционной выстроилась пробка более 5 километров.

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