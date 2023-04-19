Родители новосибирских школьников жалуются на слишком дорогие выпускные

Родители новосибирских школьников жалуются на слишком высокие цены на выпускные вечера. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Родители новосибирских школьников жалуются на слишком высокие цены на выпускные вечера. По словам некоторых сибиряков, за торжество приходится отдавать вплоть до 10 тысяч рублей с человека. И это — не считая стоимость нарядов.

— Я заканчивала школу в 2019 году, и мы отдавали за выпускной, кажется, где-то тысяч по 5 с человека. У нас был хороший ресторан на всю ночь, автобус до него, ведущий с программой, диджей, ну и небольшое фаер-шоу потом на набережной. Всех все устроило, хотя некоторые и тогда говорили, что пять тысяч — много. Конечно, это была только цена за само мероприятие, не считая нарядов. Мальчикам было проще, а вот некоторые девчонки много потратили на платья. Но тут ж это было на усмотрение каждого, — рассказала КП-Новосибирск читательница. — А вот моей сестре, заканчивающей школу в этом году, кажется, придется отдать намного больше. Там речь идет чуть ли не о 10 тысячах с человека. И это тоже — не считая нарядов. Многим эта сумма кажется завышенной, ну правда, на что можно потратить такие деньги? Даже если, допустим, из класса, в котором 25 человек, на выпускной пойдут человек 20 — это же 200 тысяч! Хотя предполагаемая программа от нашей отличается не слишком. Я понимаю, цены выросли, но не так же.

КП-Новосибирск спросила у юриста Михаила Спиридонова, может ли школа или родительский комитет каким-то образом требовать деньги у родителей.

— Любые взносы — это дело добровольное, и заставить людей вносить ту или иную сумму никто не может. Ни школа, ни родительский комитет, который, как правило, и занимается этими вопросами. Так что, это уже только вопрос договоренностей родителей между собой, — пояснил юрист.