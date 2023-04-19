Новосибирские депутаты Заксобрания недовольны задержкой открытия детского сада

Впервые сад-ясли в Тогучинском районе хотели открыть еще в 2021 году. Фото: https://zsnso.ru/

Комитет Заксобрания Новосибирской области посетил недостроенный детский сад в Тогучинском районе. Чиновники недовольны: его должны были открыть еще в прошлом году.

— Общая сумма затрат на сад-ясли составила 423 миллиона рублей. Из областного бюджета выделили субсидию на оборудование и инвентарь — еще 16 миллионов рублей. Сдать объект должны были в августе 2022 года, однако разрешение на ввод сада получили только в декабре 2022 года, — сообщили в Заксобрании НСО.

По словам политиков, в детском саду до сих пор много недоделок. Впервые сад-ясли на 230 мест хотели открыть еще в 2021 году, но тогда срок сдвинулся по объективным причинам.