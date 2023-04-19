Эндокринолог Королева рассказала, кто в Новосибирской области чаще страдает ожирением

На проблемы с лишним весом влияет образ жизни.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Новосибирской области среди людей от 20 до 45 лет ожирением страдают, чаще всего, мужчины со средним или среднеспециальным образованием. Они также, как правило, имеют артериальную гипертензию и нарушения жирового обмена.
- В старшей возрастной группе часто — это женщина со сходным уровнем образования, высоким уровнем тревожности и, как следствие, имеющая нарушения пищевого поведения, с окружностью талии 88 сантиметров и выше, сопутствующей гипертонической болезнью, дислипидемией (нарушением обмена липидов и липопротеидов), — рассказала РБК заведующая эндокринологическим отделением НИИ клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН Елена Королева.
Специалист также отметила, что сибиряки часто сталкиваются с проблемой лишнего веса из-за низкой физической активности, злоупотребления алкоголем и вредной пищей.
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