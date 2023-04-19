В Новосибирском Пушкинском лицее девятиклассник распылил перцовый баллончик

9-классник распылил баллончик в школе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирском городском педагогическом лицее в среду, 19 апреля, случился инцидент: 9-классник распылил перцовый баллончик в стенах школы.

- Сам мальчик рассказал, что сделал это случайно, и сам не ожидал, что так всё кончится. Ни на кого из людей там ничего не попало, никто не пострадал. С ребёнком уже была проведена беседа, будет вестись работа с органами ПДН, - пояснили КП-Новосибирск в НГПЛ.

В областном ГУ МВД КП-Новосибирск также подтвердили, что сотрудники выезжали на место.

- С учащимися была проведена профилактическая беседа, никто из учеников не пострадал. Заявлений по данному факту в полицию не поступало, - пояснили в МВД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber