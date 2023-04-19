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НовостиОбщество19 апреля 2023 8:30

Мэр Бердска Бурдин определил разрешенные места для выгула собак

Запрещенных мест больше
Данила ШУЛЯК
Мэрия Бердска определила места для выгула собак.

Мэрия Бердска определила места для выгула собак.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Администрация Бердска выпустила постановление со списком мест, разрешенных для выгула собак. Документ опубликовали на сайте муниципалитета в среду, 19 апреля.

Так, собак можно выгуливать на пустырях, оврагах, и на собственных земельных участках. Не возбраняется выгул в специальном месте «Эко-парка» на улице Лунной и в приюте для животных по улице Кирзаводской.

Прогуляться с питомцем не получится по городскому парку, парку Победы или в районе улицы Вокзальной, 24. Также запрещено выгуливать собак возле кладбища, больниц, пляжей, детских и спортивных площадок.

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