В Новосибирске строители четвертого моста через Обь готовятся монтировать 9-километровую вантовую систему

В Новосибирске строители приступят к монтажу вантовой системы четвертого моста. Фото: пресс-служба правительства НСО.

В Новосибирске строители приступают к очередному этапу возведения четвертого, «Центрального» моста через реку Обь. Специалисты займутся монтажом вантовой системы – тросов, удерживающих мост. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский в ходе выездного совещания на стройплощадке с представителями концессионера в среду, 19 апреля.

– Вантовая система будет состоять из 70 тросов общей длиной почти 9 километров. Они выполнены из параллельных высокопрочных монопрядей, каждая из которых состоит из 30 проволок. Крепить металлические тросы будут к пилону высотой 114 метров, – рассказал о предстоящих работах Анатолий Костылевский.

Длина самого большого ванта – 235 метров, самого короткого – 63 метра. Вся система будет надежно держать на весу 3 пролёта моста. Длина пролетов – 380 метров, общий вес – свыше 5,5 тысяч тонн.

В ГК «ВИС» сообщили, какие работы проводятся на данный момент. Строители обустраивают эксплуатационные устройства в теле опор пилона, завершен монтаж 99 из 142 внешних площадок его обстройки. Закончена надвижка проезжей части и гидроизоляция, почти завершена укладка первого слоя литого асфальта. На левом берегу соорудили 306-метровый сталежелезобетонный пролет, наносится гидроизоляция.

Натягивать ванты начнут в мае, работы продлятся всё лето. В сентябре их продолжат регулировать до проектных значений. На стройке трудятся более 1200 человек и 160 единиц техники.

На правом берегу запустили движение по двум из трех съездов и Зыряновскому путепроводу. На левом берегу работы проводят на семи объектах. Самая большая транспортная развязка в России будет состоять из 25 съездов, 4 надземных пешеходных переходов и 9 пролётных строений.

Также продолжается строительство тоннеля под Транссибирской магистралью.

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