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НовостиОбщество19 апреля 2023 1:46

В зоне СВО погиб 34-летний военнослужащий из Новосибирской области Александр Каменев

С ним простились спустя три месяца после смерти
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирской области простились с военнослужащим, который погиб 3 месяца назад на СВО.

В Новосибирской области простились с военнослужащим, который погиб 3 месяца назад на СВО.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Военнослужащий из Куйбышевского района Александр Каменев погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Александр Каменев окончил школу и профессиональное училище, затем устроился разнорабочим. Отправился на службу с начала СВО.

34-летний военнослужащий умер еще 18 января, выполняя боевые задачи, а 18 апреля родные простились с ним в Куйбышеве.

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