Логопед рассказала, почему у детей и взрослых может появиться заикание

У детей два важных периода для определения заикания. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская рассказала, почему заикание может появиться у детей и взрослых. По словам специалиста, у детей два важных периода для определения заикания.

— Два-три года — период, когда ребенок начинает разговаривать, он хочет сказать многое, но его артикуляционный аппарат не успевает произносить все задуманное. Второй период — примерно семь лет, когда ребенок учится писать, расшифровывая звуки в буквы. И если его нервная система не успевает или перегружена, в частности — из-за большого количества кружков и занятий, то есть риск возникновения заикания, — рассказала Юлия Покровская изданию NEWS.ru.

Однако, как отмечает дефектолог, возникнуть заикание может и у подростка, и у взрослого человека. Причиной может послужить сильный стресс или травма.

Ранее детский психолог и семейный психотерапевт рассказала, зачем каждому ребенку нужна отдельная комната. Специалист отметила, что это необходимо для того, чтобы ребенок научился разделять личное и общее пространство и имущество. Так, дети, у которых есть отдельная комната, знают, что есть общие комнаты, в которой у них меньше прав.

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