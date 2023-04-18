Силовики накрыли подпольное казино в Новосибирске, вход в которое был через telegram-канал

Силовики поставили очередной крестик на криминальной карте Новосибирска.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Силовики поставили очередной крестик на криминальной карте Новосибирска. Теперь — на Тополевой, 26. По этому адресу работало казино.
В отличие от многочисленных залов с игровыми автоматами, здесь посетители проводили более «аристократический» досуг — играли в покер.
Играли в заведении в традиционный покер.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Если клубы с «однорукими бандитами» работают в городе довольно откровенно и без стеснения, то это казино оставалось тайным.
Как рассказал КП-Новосибирск собеседник из правоохранительных органов, посещение было доступно только «для своих». Чтобы зайти в обитель азарта, необходимо было подтвердить свой визит в telegram-канале. Канал, в свою очередь, был доступен только для проверенных людей.
Чтобы зайти в обитель азарта, необходимо было подтвердить свой визит в telegram-канале.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
И, все-таки, в казино пожаловали «не авторизованные» гости — сотрудники подразделений МВД по борьбе с экономической преступностью, прокурор Октябрьского района, вежливая поддержка в виде сотрудников в бронежилетах.
В казино пожаловали «не авторизованные» гости — сотрудники подразделений МВД по борьбе с экономической преступностью
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Правоохранители пришли в разгар игры. Застали игру в покер, раскинутые карты, фишки и даже нарды. Судя по всему, Следственный комитет без труда доведет дело до суда: в распоряжении силовиков — игорный реквизит, показания свидетелей и оперативная съемка.
А еще в заведении играли в нарды.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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