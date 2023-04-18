Синоптики сравнили погоду в апреле в Новосибирске за последние пять лет. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Синоптики сравнили погоду в апреле в Новосибирске за последние пять лет. По данным портала Worldweather. ru, средняя дневная температура во второй весенний месяц — +7 градусов, а ночная — +3 градуса.

По данным сайта «Гисметео», в 2022 году в апреле средняя температура составляла 5, 2 градуса, в 2021 году — 2, 8 градусов, в 2020 — 8, 2 градуса, в 2019 — 3, 8 градусов, а в 2019 — 3, 3 градуса.

Синоптики также сообщают, что в среднем в апреле в Новосибирске примерно 9 ясных дней и 21 пасмурный. Ветер в среднем дует со скоростью 5 метров в секунду, а атмосферное давление удерживается на отметке в 748 миллиметров ртутного столба. Примерно 6 дней в месяц в апреле в Новосибирске идут осадки в виде дождя, снега или града.

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