Мэрия Новосибирска закупит 670 снегоуборочных машин

Мэрия должна закупить 670 снегоуборочных машин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для уборки снега и очистки дорог в Новосибирске закупят 670 специальных машин. План на 2023 год: 50 единиц техники.

— Ранее прокуратура вносила представление мэру Новосибирска о необходимости закупить около 600 снегоуборочных машин. Реакция есть, муниципалитет приобретает технику из бюджета. В этом году должны закупить около 50 единиц техники, — сообщил прокурор Новосибирска Роман Сивак.

Из-за острой нехватки снегоуборочных машин, мэрии города пришлось выделить 40 миллионов рублей. На эти деньги заключили договоры с 9 организациями Новосибирска, которые имеют нужные машины и помогают дорожникам справляться с сугробами и грязью.

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