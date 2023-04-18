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НовостиОбщество18 апреля 2023 15:27

Мэрия Новосибирска закупит 670 снегоуборочных машин

Сейчас убирать дороги помогают бизнесмены
Данила ШУЛЯК
Мэрия должна закупить 670 снегоуборочных машин.

Мэрия должна закупить 670 снегоуборочных машин.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для уборки снега и очистки дорог в Новосибирске закупят 670 специальных машин. План на 2023 год: 50 единиц техники.

— Ранее прокуратура вносила представление мэру Новосибирска о необходимости закупить около 600 снегоуборочных машин. Реакция есть, муниципалитет приобретает технику из бюджета. В этом году должны закупить около 50 единиц техники, — сообщил прокурор Новосибирска Роман Сивак.

Из-за острой нехватки снегоуборочных машин, мэрии города пришлось выделить 40 миллионов рублей. На эти деньги заключили договоры с 9 организациями Новосибирска, которые имеют нужные машины и помогают дорожникам справляться с сугробами и грязью.

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