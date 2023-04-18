Под Новосибирском продают коттедж с прозрачной стеной и открытым бассейном за 38 миллионов рублей

Кирпичный одноэтажный дом стоит на участке в 15 соток. Фото: Циан

В рабочем поселке Кольцово выставили на продажу коттедж с прозрачной стеной и открытым бассейном. Информация опубликована на одном из сайтов по аренде и продаже недвижимости.

Кирпичный одноэтажный дом стоит на участке в 15 соток. В нем есть все необходимое для жизни в удобстве и комфорте. В распоряжении новых хозяев окажутся собственная баня, терраса, зона барбекю, спортзал и гараж на две машины. Приятным бонусом станет камин, с которым весенние вечера станут еще более уютными.

В расположенной у коттеджа теплице можно будет выращивать что-то своими руками. Стоит вся эта красота 38 миллионов рублей.

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