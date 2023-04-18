Главу стройфирмы под Новосибирском оштрафовали на 300 тысяч рублей за хищение 62 миллионов

Бизнесмен похитил 62 миллиона рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирской области вынесли приговор главе стройфирмы, похитившему 62 миллиона рублей при реконструкции насосно-фильтровальной станции в поселке Новояркуль Чановского района.

— Обвиняемый злоупотребил доверием заказчика и завысил объем выполненных работ. Кроме этого, он заменил часть использованного оборудования на более дешевое. В итоге обвиняемый похитил 62 миллиона рублей, — рассказали в Центральном районном суде Новосибирска.

За мошенничество в особо крупном размере суд дал ему два года условно и оштрафовал на 300 тысяч рублей.

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