Главу стройфирмы под Новосибирском оштрафовали на 300 тысяч рублей за хищение 62 миллионов

Бизнесмен похитил 62 миллиона рублей.
Фото: Даниил ОПАРИН
В Новосибирской области вынесли приговор главе стройфирмы, похитившему 62 миллиона рублей при реконструкции насосно-фильтровальной станции в поселке Новояркуль Чановского района.
— Обвиняемый злоупотребил доверием заказчика и завысил объем выполненных работ. Кроме этого, он заменил часть использованного оборудования на более дешевое. В итоге обвиняемый похитил 62 миллиона рублей, — рассказали в Центральном районном суде Новосибирска.
За мошенничество в особо крупном размере суд дал ему два года условно и оштрафовал на 300 тысяч рублей.
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