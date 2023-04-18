Новосибирским контрактникам единовременно выплатят 295 тысяч рублей

Теперь новосибирские контрактники единовременно будут получать 295 тысяч рублей. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Во вторник, 18 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о новой единовременной выплате контрактникам. Теперь каждый боец региона, который подпишет контракт, получит 295 тысяч рублей по прибытию в воинскую часть.

— Граждане, которые заключат контракт после 1 марта 2023 года на срок от года и более, получат единовременную выплату — 100 тысяч рублей. Кроме этого, их ждет федеральная выплата — еще 195 тысяч. Общая сумма единовременной выплаты составит 295 тысяч рублей, — сообщил губернатор.

Как рассказал Травников, это необходимо, чтобы уравнять довольствия мобилизованных и тех, кто заключил контракт с Минобороны.

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