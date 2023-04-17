«Схватил пакет и обматерил сына»: в Новосибирске пенсионер отобрал игрушки у детей на площадке

Дети рассказали, что пенсионер забрал у них пакет с игрушками и ушел. Фото: предоставлено мамой мальчика

В Новосибирске жители одного из домов на улице Курчатова пожаловались на странного пенсионера, отобравшего игрушки у детей, гулявших на площадке. Случился инцидент в понедельник, 17 апреля.

— Мой 7-летний сын гулял с другом во дворе. Я отпускаю детей на улицу самих, но при этом обязательно смотрю за ними из окна. Или я, или бабушка. И вот сегодня ребята играли, пакет с игрушками лежал рядом на лавочке, и еще одна игрушка недалеко от песочницы, — рассказала КП-Новосибирск мама одного из мальчиков. — В какой-то момент дедушка, сидевший там же на лавочке, взял этот пакет, подошел, собрал в него игрушки и стал уходить. Сын с другом подбежали к нему, спросили: «дедушка, зачем вы наши игрушки собираете?». На что он их просто обматерил. Дети испугались, тогда бабушка, которая смотрела за ними из окна, сказала мне, что происходит что-то странное. Я спустилась вниз, сын мне все рассказал, а тот мужчина, тем временем, ушел с нашими игрушками.

Женщине пришлось догонять пенсионера, забравшего у ее сына игрушки. Однако, возвращать их взрослой женщине он также не собирался.

— Я подошла к нему, попросила вернуть игрушки, но, в ответ услышала те же маты. В итоге, пришлось силой забирать пакет и уходить оттуда. Потом мне уже сын рассказал, что не первый раз видит этого мужчину у детской площадки, — пояснила сибирячка.

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