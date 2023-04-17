В Новосибирской области водители насмерть сбили более 20 лосей и косуль в 2023 году

Более 20 лосей и косуль погибли на дорогах Новосибирской области после столкновения с автомобилями.
Фото: Павел КЛОКОВ
Более 20 лосей и косуль погибли на дорогах Новосибирской области после столкновения с автомобилями. Печальную статистику за 2023 год привели в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.
В общей сложности произошло 20 ДТП с участием диких животных. Жертвами невнимательности водителей стали 10 лосей и 11 косуль.
− Мы вновь и вновь поднимаем эту тему и акцентируем всеобщее внимание на данной проблеме. За аналогичный период прошлого года зафиксировано семь случаев, в этом году уже двадцать, − отметил глава Минприроды НСО Евгений Шестернин.
Министр напомнил о наличии дорожных знаков «Дикие животные» в местах, где лоси и косули часто пересекают дорогу. При проезде по данным участкам водителям нужно быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер