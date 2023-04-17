Новосибирскому авиаколледжу имени Галущака по нацпроекту досталось некачественное оборудование за 15 миллионов рублей

Новосибирскому колледжу досталось некачественное оборудование за 15 миллионов рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Новосибирскому авиационному техническому колледжу имени Б. С. Галущака по нацпроекту «Образование» досталось некачественное оборудование за 15 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Прокурорская проверка выявила нарушения: сотрудник колледжа в ноябре 2021 года подписал акты приемки этого оборудования. Недобросовестному поставщику достались бюджетные средства.

Материалы проверки передали следователям. Возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. По ней сотруднику, принявшему оборудование, может грозить до 4 лет лишения свободы.

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