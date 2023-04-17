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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 10:21

Новосибирскому авиаколледжу имени Галущака по нацпроекту досталось некачественное оборудование за 15 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирскому колледжу досталось некачественное оборудование за 15 миллионов рублей.

Новосибирскому колледжу досталось некачественное оборудование за 15 миллионов рублей.

Фото: Даниил ОПАРИН

Новосибирскому авиационному техническому колледжу имени Б. С. Галущака по нацпроекту «Образование» досталось некачественное оборудование за 15 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Прокурорская проверка выявила нарушения: сотрудник колледжа в ноябре 2021 года подписал акты приемки этого оборудования. Недобросовестному поставщику достались бюджетные средства.

Материалы проверки передали следователям. Возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. По ней сотруднику, принявшему оборудование, может грозить до 4 лет лишения свободы.

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