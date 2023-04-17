Первое в России дело о краже средств криптобиржи: бывший сисадмин WEX из Новосибирска украл более 3 миллиардов рублей

В Новосибирске рассмотрят первое в России уголовное дело о хищении миллиардов рублей с криптобиржи. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске 42-летний сисадмин украл с криптобиржи WEX криптовалюту почти на 3,2 миллиарда рублей. Первое уголовное дело в России о хищении средств криптобиржи поступило в Заельцовский районный суд в понедельник, 17 апреля.

Алексей Иванов (ранее – Алексей Билюченко) в 2018 году был сисадмином криптобиржи WEX, зарегистрированной на территории Сингапура. Находясь в Новосибирске, он подключился к онлайн-платформе, перекрыл доступ собственнику биржи и ее пользователям, и присвоил себе криптовалюту на общую сумму свыше 3 миллиардов 167 миллионов рублей – по курсу 2018 года.

Хакера отправили в СИЗО, а на его имущество и денежные средства наложили арест – вышло более 4 миллионов рублей. Деньги пойдут на исполнение приговора в части гражданского иска, имущество могут конфисковать.

Алексей Иванов согласился сотрудничать со следствием, раскрыл данные своих банковских счетов и вернул пользователям криптобиржи их деньги. По статье о присвоении средств ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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