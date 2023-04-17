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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 9:27

В Новосибирской области сотрудник МЧС покончил с собой на глазах у жены

ЧП случилось 15 апреля
Авторы (2):
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Галина СИМОНОВА
Сотрудник МЧС покончил с собой на глазах у своей жены.

Сотрудник МЧС покончил с собой на глазах у своей жены.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Куйбышев Новосибирской области в субботу, 15 апреля, случилось ЧП. Сотрудник МЧС покончил с собой на глазах у своей жены.

Как рассказал КП-Новосибирск источник, пара в тот день вернулась из гостей. Супруги поругались, в процессе ссоры сибиряк ударил жену прикладом от ружья.

— По данному факту проводится доследственная проверка, назначены все необходимые экспертизы, — пояснили КП-Новосибирск в областном СК.

После проверки будет принято процессуальное решение.

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