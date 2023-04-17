В Новосибирской области сотрудник МЧС покончил с собой на глазах у жены

Сотрудник МЧС покончил с собой на глазах у своей жены.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Куйбышев Новосибирской области в субботу, 15 апреля, случилось ЧП. Сотрудник МЧС покончил с собой на глазах у своей жены.
Как рассказал КП-Новосибирск источник, пара в тот день вернулась из гостей. Супруги поругались, в процессе ссоры сибиряк ударил жену прикладом от ружья.
— По данному факту проводится доследственная проверка, назначены все необходимые экспертизы, — пояснили КП-Новосибирск в областном СК.
После проверки будет принято процессуальное решение.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер