Похолодание до -11, снег и гололед: зима не хочет уходить из Новосибирска

На неделе новосибирцев ждут холод и снегопад. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Рабочая неделя с 17 по 21 апреля в Новосибирске выдастся не самой приятной. В ее первые дни вернется зима, лишь ближе к выходным горожане почувствуют долгожданное потепление.

Днем в понедельник 17 апреля температура воздуха составит +2 днем, будет облачно с небольшими осадками.

— Во вторник 18 апреля ночью похолодает до -11, днем до -2, выпадет снег. 19 апреля ночью будет -10, днем +1. Днем 20 апреля потеплеет до +4 и пройдет дождь. В пятницу 21 апреля потеплеет до +7, будет ясно без осадков, — сообщает Росгидрометцентр.

Так же тепло и солнечно будет на выходных 22 и 23 апреля. В субботу температура повысится до +9, в воскресенье до +11.

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