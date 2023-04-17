Самолет из Новосибирска приземлился на запасном аэропорту в Хабаровске по пути во Владивосток из-за тумана

Самолет из Новосибирска сел в Хабаровске по пути во Владивосток. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на понедельник, 17 апреля, самолет из Новосибирска, летевший во Владивосток, приземлился на запасном аэропорту в Хабаровске. Из Новосибирска рейс отправился в 23:05.

– По метеоусловиям аэропорта Владивосток (туман) в аэропорту Хабаровск как на запасном совершило посадку воздушное судно рейса S7 5203 Новосибирск – Владивосток, – рассказали в Telegram-канале хабаровского аэропорта.

После этого самолет вылетел из Хабаровска и успешно долетел до Владивостока.

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