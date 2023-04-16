Горячий сибирский нрав: мужчину без одежды заметили на одной из улиц Новосибирска

Мужчину без одежды задержали полицейские. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске полицейские задержали мужчину, который разгуливал по улице без одежды. Как долго сибиряк шокировал местных жителей своим видом – не уточняется.

− Горячий новосибирец так радовался весне, что решил прогуляться по улицам города обнаженным, − сообщили в телеграм-канале «Новосибирск №1».

Что подвигло мужчину раздеться – остается только гадать. В разделе комментариев кто-то предположил, что у него случилось весеннее обострение.

В ГУ МВД России по НСО пока никак не прокомментировали поступившую информацию о чудаке.

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