Горячий сибирский нрав: мужчину без одежды заметили на одной из улиц Новосибирска

Мужчину без одежды задержали полицейские.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске полицейские задержали мужчину, который разгуливал по улице без одежды. Как долго сибиряк шокировал местных жителей своим видом – не уточняется.
− Горячий новосибирец так радовался весне, что решил прогуляться по улицам города обнаженным, − сообщили в телеграм-канале «Новосибирск №1».
Что подвигло мужчину раздеться – остается только гадать. В разделе комментариев кто-то предположил, что у него случилось весеннее обострение.
В ГУ МВД России по НСО пока никак не прокомментировали поступившую информацию о чудаке.
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