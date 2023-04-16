Под Новосибирском фура насмерть сбила водителя, который менял колесо на дороге

Водитель фуры насмерть сбил водителя, менявшего колесо на дороге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 16 апреля, под Новосибирском произошло смертельное ДТП. Водитель фуры насмерть сбил мужчину, менявшего колесо на дороге.

Как сообщили в группе «АСТ-54», трагедия произошла на трассе из Бердска в сторону Академгородка.

− Мужчина менял колесо на своем пикапе − в это время водитель грузовика влетел в него. Водитель пикапа погиб на месте, − рассказал очевидец.

В ДТП пострадали три машины – сам большегруз, красный пикап Nissan Terrano и синий универсал Lada Largus.

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