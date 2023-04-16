Потепление прогонит морозы: в Новосибирске на Пасху будет +3 градусов

В праздник немного потеплеет.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
16 апреля погода порадует сибиряков: синоптики обещают, что на Пасху в Новосибирск придет потепление.
- Днем по области будет минус 2 - плюс 3 градуса (непосредственно в Новосибирске воздух прогреется до +2 градусов). Ночью по области похолодает до минус 7 - минус 12 градусов (в некоторых районах до минус 17 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ожидается мокрый снег, возможен ветер с порывами до 14 м/с.
ПРимерно такая же погода сохранится и в понедельник, 17 апреля: термометр днем снова покажет +2 градуса.
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